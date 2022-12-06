Önce malından sonra canından oldu

Adana'da 3 gün önce yanan işyeri önünde kavga ettiği bir kişi tarafından bıçaklanan işyeri sahibi hayatını kaybetti. Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde motosiklet bayisi olan Uğur Uca, 3 Aralık'ta çıkan yangında kullanılmaz hale gelen işyerine gitti. Uca, işyeri önünde bulunduğu sırada yanan motosikletlere dokunan M.T.'yi, incelemenin sürdüğünü belirterek dokunmaması konusunda uyardı. Bu nedenle Uca ile M.T. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. M.T, kavgada Uca'yı bıçakla kalbinden yaraladı. Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uca, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Uca'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Zanlı ise polislerce gözaltına alındı.