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Giriş Tarihi: 18.9.2022 09:43 Son Güncelleme: 18.9.2022 10:41

Onlarca silah parçasıyla yakalandı…

İstanbul’da yasa dışı silah imalatı yapan bir kişi; Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından çok sayıda silah parçasıyla suçüstü yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Onlarca silah parçasıyla yakalandı…

Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; yol uygulaması esnasında durumundan şüphelenilerek bir aracın durdurdu.

Onlarca silah parçasıyla yakalandı | Video

Aracın bagajında büyük çantada 52 adet ahşap silah kabzesi, 58 adet metal renk sürgü, 58 adet metal renk yiv-setli namlu, 13 adet metal renk silah gövdesi, 13 adet siyah şarjör, 18 adet farklı ebatlarda metal silah törpüsü, 10 adet demir kesme testeresi, üç adet çengelli demir parça, iki adet mavi renkli plastikler törpü sapı ve muhtelif sayıda küçük silah parçaları ele geçirildi. B.A. G.Ş. ve S.Ö. isimli üç kişi gözaltına alındı. "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edilen üç kişiden B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki kişi ise serbest bırakıldı.

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Onlarca silah parçasıyla yakalandı…
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