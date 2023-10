Ordu kruvaziyer turizminde sıçramaya hazır

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in ulaşım hamlesi, kentin kaderini değiştirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2019-2023 arasında 2 bin kilometre yolu asfalt ve betonla buluşturdu. Türkiye'nin en zorlu coğrafyalarından ve kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu'da, asfalt seferberliği sürüyor. Toplam yol ağı, Türkiye ortalamasının 5 katından fazla olan kentte, ilçelerde sürdürülen yol çalışmalarında büyük aşama kaydedildi.30 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra Ordu'da asfalt ve beton yol hamlesi ile önemli yatırımlara imza attıklarını belirten Başkan Güler, şehirde 26 bin 378 kilometre kırsal yol ağına ulaştıklarını, karayollarına ait yollarla birlikte 27 bin 318 kilometrelik Türkiye'nin en uzun kırsal yol ağına sahip olduklarını söyledi.Türkiye'de artan kruvaziyer turizmi pastasından Ordu da payını alıyor. 2022 Aralık ayından bu yana dev yolcu gemilerine ev sahipliği yapan Ünye Limanı, Ordu'da turizmin hareketlenmesini sağladı. Ünye Limanı her geçen gün meyvelerini vermeye devam ediyor. Yapılan büyütme çalışmalarının ardından Ro-Ro ve konteyner taşımacılığına açılan liman, kruvaziyer turizmine de ev sahipliği yapıyor.Deniz turizminin yaygın olduğu bölgelerde ağırlıklı olarak yapılan kruvaziyer seferlerinin yeni rotası Ordu oldu. Öncesinde Trabzon, Amasra, İstanbul limanlarında duraklayan gemiler, şimdi ise Ordu'yu da rotasına ekledi. Halen Rusya'dan hareket eden kruvaziyer gemisi Ünye Limanı'na da sefer düzenliyor. Limanın önümüzdeki süreçte daha fazla kruvaziyere ev sahipliği yapması hedefleniyor.Ünye Limanı'nda son dönemde ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar sonrası Karadeniz'in en önemli limanlarından biri haline gelen Ünye Limanı'nda aynı anda 3 gemi birden Ro-Ro sevkiyatı gerçekleştirdi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in, Karadeniz'in en önde gelen limanlarından biri olmasına çalıştığı Ünye Limanı her geçen gün hareketleniyor. Başkan Güler'in çalışmaları ile Ro-Ro deniz taşımacılığı, konteyner kruvaziyer ve deniz turizmiyle adından söz ettirmeye başlayan Ünye Limanı, ihracat ve ithalatın merkezi olma yolunda hızla ilerliyor.Rıhtım uzunluğu ve derinliği açısından yüksek tonajlı gemilerin girişine elverişsiz olması nedeniyle bakıma alınarak büyütülen, kapasitesi artırılarak ulusal ve uluslararası yeterliliğe ulaşan Ünye Liman'ında yurtdışı ihracatları da hız kazandı.Karadeniz'e sınırı olan 6 ülke limanından daha büyük ve tüm Karadeniz kıyısında lider hale gelecek bir liman ortaya çıkarmak amacıyla başlatılan çalışmalar sonrası, limanda kruvaziyer seferleri arttı.İhracat ve ithalatın merkezi olmaya aday olan Ünye Liman'ın da Ordu tarihinde ilk kez uluslararası sevkiyat yapan 3 gemi aynı anda yükleme ve boşaltma yaptı.ORDU Büyükşehir Belediyesi, Fatsa açıklarında bulunan adayı turizme kazandırdı. Doğaya uyumlu bir şekilde inşa edilen ve geçtiğimiz günlerde ziyarete açılan Fatsa Adası yine belediyenin ücretsiz seferleri ile ziyaret edilebiliyor. Fatsa Adası'nı ziyaret eden vatandaşlar manzaraya hayran kalırken aileleri ile birlikte deniz ortasında yaşadıkları keyifli anların ise tadını çıkarıyor.Adaya, Sahil Güvenlik noktasından her gün saat 10.00'da başlayarak saat başı devam eden ücretsiz tekne seferleri ile adayı ziyaret eden vatandaşlar doyumsuz manzaranın ve yeni bir heyecanın tadını çıkarıyor. Vatandaşların yoğun ilgisinin olduğu adaya tekneler çift yönlü olmak üzere durmaksızın sefer gerçekleştiriyor.Açılışının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen adayı 5 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Fatsa Adası'nda kayalık üzerine oluşturulan ahşap zemine yaklaşık 150 kişilik açık alan, oturma alanı, kafe, seyir dürbünleri, balık izleme havuzları ve kuş gözlem noktası inşa edildi. Adada ayrıca Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ORTAR A.Ş. tarafından kafeterya hizmeti de veriliyor. Doğaya uygun olarak yapılan teras üzerinde tescilli Ordu ürünleri satışa sunuluyor.BİRzamanlar beton blokların yükseldiği alan halkın nefes aldığı sosyal alana dönüştü. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapım çalışmaları tamamlanan "Çamlı Köşk Sosyal Tesisleri"nin açılışı gerçekleştirildi.Başkan Hilmi Güler'in "Sahiller halkındır" kararlılığı ile Altınordu'nun Kirazlimanı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan kumsal alanda 17 katlı 3 blok yüksek ölçekli binaların yıkımının ardından ortaya çıkan alan yapılan peyzaj çalışmaları ile bambaşka bir görünüme kavuştu. Yapılan çalışmalar sonucunda yeniden düzenlenen bölge halkın kullanımına açıldı. Ordu'nun yeni bir sosyal yaşam alanına kavuştuğunun altını çizen Başkan Hilmi Güler, "Açılışını yaptığımız bu alan 12 bin metrekareden oluşuyor. Bu alan da kumsalında denize giren, gölgesinde çay bahçesinde dinlenen, park alanını ailece kullanan vatandaşlar, deniz ve doğanın tadını çıkarıyor. 24 saat canlı olan bu alanın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.Gerçekleştirilen açılışta bir konuşma yapan Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı güzel işlere dikkat çekti. Erol, "Göreve başladığım günden bu yana Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu güzel işlere şahitlik ediyorum" şeklinde konuştu.ORDU Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği Sosyal Market projesi ile üniversite öğrencilerine destek olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla başlatılan Sosyal Market'ten üniversite öğrencilerinin de yararlanmasını öngören çalışma oldukça ilgi gördü. Öğrenci dostu bu proje ile gençler her türlü ihtiyaçlarını rahatlıkla karşıladı.Öğrencilerin rahat bir eğitim hayatı sürdürmeleri ve ekonomilerine katkı sunmaları amacıyla geçtiğimiz yıl projeden faydalanmaya hak kazanan öğrenciler, kendilerini verilen kartlar ile ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabildi. Öğrenciler öğrenci dostu bu projeden oldukça memnun kaldı. Bu yıl projeden yararlanmak isteyen öğrenciler için başvuruların alınmasına başlandı.