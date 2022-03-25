Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, SABAH’a konuştu: Yanan ormanların yerine 310 milyon fidan dikildi

Geçtiğimiz yıl ülke genelinde 22 ilde toplam 71 orman yangını meydana geldi. Akciğerlerimiz olan ormanlar küle döndü, binlerce canlının yuvası yok oldu. Ormanların yeniden yeşerebilmesi için hummalı çalışma başlatıldı. Yanan alanları yeniden yeşertmeye çabalayan Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, toplamda 310 milyon fidan dikti.

YANAN ALANLAR YEŞERECEK

SABAH'a çok özel açıklamalarda bulunan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, şunları söyledi: "Geçen yıl, ülkemizin her yerinde, yoğun orman yangınlarıyla mücadele ettiğimiz zor bir yıl oldu. 2021 yılında 2 bin 793 adet orman yangını meydana gelmiş ve 139.5 bin hektar alan zarar görmüştür. Bunun yanında 2 bin 556 ziraat yangınına müdahale ettik. Yaz döneminde yaşanan büyük yangınların kontrol altına alınması ile birlikte yapılacak çalışmalar ivedilikle planlanmış ve çalışmalara başlanmıştır. 8 ay gibi kısa bir sürede yanan alanların yüzde 55'inde çalışmalar tamamlanmış ve kalan kısım yılsonuna kadar ağaçlandırılacaktır. Böylelikle yanan alanlarda 310 milyon fidan yeşermiş olacaktır. Sahaların yeniden ormanlaştırılması yasal zorunluluktur."

YANGINLA MÜCADELEDE İHA ORDUSU

Karacabey, şöyle devam etti: "Orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında ilk kez 2020 yılında İHA kullanılmaya başlanmıştır. Her bir İHA, 18-21 bin feet yükseklikte anlık olarak 600-800 bin hektarlık alanı, 1 dakika içinde de 3 ile 3.5 milyon hektarlık alanı tarayabilmektedir. 2021 yılında insansız hava aracı ile 329 orman dışı ve 403 orman yangını olmak üzere toplam 732 yangın daha başlangıç aşamasında tespit edilerek müdahale edilmiştir."

KURAKLIK ARTARSA YANGIN BÜYÜR

"Orman yangınlarını etkileyen en önemli unsur hava halleridir. 2021 yılında ülkemizi etkileyen büyük orman yangınları ve seller, iklim değişikliği ile oluşan hava hallerindeki anormal değişimlerle ilgilidir. Ülkemizde orman yangınlarının büyük bir bölümü, hava sıcaklığının en yüksek noktaya ulaştığı saatlerde meydana geliyor. Yıllık kuraklık indeksi de orman yangınlarında etkili olmaktadır. 3 kurak yılın üst üste gelmesi yangınların büyümesine neden olmuştur."





80 BİN GÖNÜLLÜ ORMANLARI KORUYOR

Orman yangınlarında gönüllük projesini başlattıklarını dile getiren Karacabey, "Orman varlığımızı gelecek nesillere taşıyabilmek için halkımızı yangınlar konusunda bilinçlendirmek istiyoruz. Orman yangınları ile mücadelede gönüllü vatandaşlarımızın destekleri bizim için çok kıymetli. Şu an 81 bin 76 kişilik yangın söndürme gönüllümüz var. Bunu 2022 yangın sezonu başlangıcına kadar 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye genelindeki 30 bölge müdürlüğümüzde yürütülen gönüllü eğitimlerinde; orman yangınları genel bilgilendirme, yangınlarla mücadele yöntemleri, kullanılan araç ve gereçler, kişisel koruyucu donanımlar gibi teorik eğitimlerin yanı sıra tatbikatlar gerçekleştiriliyor." dedi.