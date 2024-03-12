Ormanı yakan sanığa 19 yıl hapis

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 19 yıl hapis ve 190 bin lira adli para cezası verildi. Hisarönü Mahallesi Yedi Adalar bölgesinde, 21 Haziran 2022'te çıkan orman yangını bir gün sonra kontrol altına alınmış, yangında 4 bin 392,5 hektar ormanlık alan zarar görmüştü. Polis ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yangını çıkardığı tespit edilen S.A., 23 Haziran'da yakalanmıştı. Ormanı yakmak istediği için sigaralarını söndürmeden üç farklı yere attığını ve orman yangınına sebebiyet verdiğini itiraf eden zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanmıştı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanık hakkında hazırlanan iddianamede Orman Kanunu'nun 110/4 maddesi gereği 20 bin güne kadar adli para cezası istenen sanığın 10 yıldan 20 yıla kadar da hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Davanın karar duruşması, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görüldü. Duruşmada, tutuklu sanık S.A. (36), "kasten orman yakma" suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı, sanığa sabıkalı geçmişinden dolayı iyi hal indirimi uygulanmadı. Ayrıca sanığa 9500 gün karşılığı 190 bin lira adli para cezası verildi.