Otizmli oğluna hem annelik hem babalık yapıyor

3 çocuk annesi Fikriye Kara, 8 sene önce eşinden ayrıldı. 2 çocuğu babalarında kalırken genç kadın otizmli oğlu Sami Aktaş ile bir başına kaldı. Oğluyla kendilerine yeniden bir hayat kuran Kara, birçok sorunu olmasına rağmen ayakta durup oğlu ile büyük mücadele veriyor.

Sami ile birbirlerini elini hiç bırakmadıklarını belirten Fikriye Kara duygularını SABAH'a anlattı. Kara, "Sami otizmli, yüzde 96 ağır engelli. Şeker hastalığı da var. Cenab-ı Allah böyle bir evladı bana nasip ettiği için gerçekten çok mutluyum. Hayat mücadelesi veriyoruz. Tabii çok kolay değil. 8 yıldan beri beraberiz oğlumla. Hayat mücadelesiyle birlikteyiz. Tek elimi bırakmayan bu evladım oldu ve onun sayesinde ayaktayım, Allah'a çok şükür. Onun verdiği güçle, azimle, onun dualarıyla ayaktayım. Dört dörtlük bir hayat sürmüyoruz ama mutluyuz" dedi.

'OĞLUMU HİÇ BIRAKMAYACAĞIM'

Sami ile zor zamanlardan geçtiklerini belirten Fikriye Kara, "Ben sıfırdan bir hayat kurdum. Hiç bir şeyim yoktu, kıyafetimizle çıktık evden. Aç kaldık, susuz kaldık ama Allah'tan umudumuzu kesmedik. Oğlumun her elini açmasında, dua etmesinde kapımız çaldı. Gezmeyi çok sevdiği için birlikte dışarıya çıkıyoruz. Çalışmakta zorlanıyorum. Çünkü oğluma bakacak kimsem yok. Birbirimizin elini hiç bırakmayacağız. Birbirimize söz verdik birlikte bu hayatı sürdüreceğiz. Benim en büyük hediyem oğlum" diye konuştu.

BENİM YAŞAMA SEBEBİM

Özel evlat sahibi annelere de çağrıda bulunan Fikriye Kara, "Evlatlarına sahip çıksınlar. Devlet kuruma veya başka yerlere bırakmasınlar. Sorumluluklarını alsınlar. Bu dünya bir imtihan dünyası bunu en iyi şekilde değerlendirsinler. Bunlar bizim cennet kuşumuz. Onlar varsa biz varız. Benim tek yaşama sebebim evladım" ifadelerini kullandı.