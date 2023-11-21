Otlatma kavgasında iki kardeşi öldürdü

Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesinde yaşayan Furkan Gül (23) önceki gece hayvan otlatma alanı nedeniyle husumetli olduğu Enes Yazar (38) ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce av tüfeği ile Enes Yazar'ı vuran Furkan Gül, 7 dakika sonra da farklı bir yerde olan kardeşi Şaban Yazar'ı (35) vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Pazar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeşten, ağır yaralı olan Şaban Yazar öldü. Kaçan zanlı ise olaydan 4 saat sonra jandarma tarafından yakalandı.