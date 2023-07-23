Otomobil meyve yüklü kamyonete çarptı: 2 ölü

İstanbul Küçükçekmece'de D-100 Karayolu üzerinde dün 06.00 sıralarında Mecit Yıldırım'ın (20) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak önce bariyere ardından ise meyve yüklü bir kamyonete çarptı. Kazada Mecit Yıldırım ve yanındaki arkadaşı Uğur Torlak (25) otomobilde sıkışarak hayatını kaybetti. İki gencin cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne yönünde yoğun trafik oluşurken kaza yapan otomobil ve kamyonetin kaldırılması sonrasında trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.