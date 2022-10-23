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Giriş Tarihi: 24.10.2022

Otomobilin çarptığı cerrah hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı cerrah hayatını kaybetti
Ankara'da, Eskişehir yolu üzerinde taksi bekleyen Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker (37), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Eskişehir yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana gelen kazada, D.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında taksi bekleyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda görevli Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker'e çarptı. Peker, hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Evli ve 1 çocuk babası Peker'in cenazesinin, 24 Ekim Pazartesi günü çalıştığı hastanede düzenlenecek törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Doç. Dr. Peker için Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı.

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Otomobilin çarptığı cerrah hayatını kaybetti
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