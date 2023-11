Palalı saldırgan avukat çıktı

İstanbul'da pala ile sokaktan geçenlere ve komşularına saldıran kişinin avukat olduğu ortaya çıktı. Büyükçekmece'de geçtiğimiz cuma akşamı bir avukatlık ofisinin bulunduğu daireden sokaktan geçen vatandaşlara hakaret eden ve pala savuran kişi paniğe neden oldu. Y.E.S. (18) adlı vatandaş bu sırada düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri de avukatlık ofisine giren şüphelinin saldırı girişimine maruz kaldı.İstanbul Barosu'na bağlı avukat A.T. olduğu tespit edilen saldırgan gözaltına alındı. Hakkında 10 vatandaşın suç duyurusunda bulunduğu A.T., Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. A.T. ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ancak savcılığın itirazı üzerine, A.T. yeniden gözaltına alındı.