Haberler Yaşam Haberleri Park ettiği kamyonunda ölü bulundu!
Giriş Tarihi: 15.11.2022 22:17 Son Güncelleme: 15.11.2022 22:49

Park ettiği kamyonunda ölü bulundu!

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde şehirlerarası nakliyat işi yapan Sadık Azteğin (43), kamyonunda ölü bulundu. Olay, saat 19.00 sırasında Altınkale Mahallesi Şehit Mustafa Gürcan Caddesi yan yolda park halindeki bir kamyonda meydana geldi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK

Şehirlerarası nakliyat işi yapan Sadık Azteğin, kamyonuna sardığı yükle Manavgat'a geldi. Yükünü buraya boşaltan Azteğin, ardından Döşemealtı İlçesine doğru hareket etti. Arkadaşı Ali Taşdemir ile akşam yemek yiyen Azteğin, daha sonra kamyonunda dinlenmeye geçti.

POLİS KELEBEK CAMI KIRDI

Ali Taşdemir ise Serik'e yükünü bıraktıktan sonra arkadaşı Azteğin'i telefonla aramasına rağmen bir türlü ulaşamadı. Durumdan şüphelenen Taşdemir, arkadaşına bakmaya geldi. Kapıları kilitli olan kamyondaki arkadaşını uyandıramayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kelebek camı kırılan kamyona girdi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Sadık Azteğin'in hayatını kaybettiği belirlendi. İlk belirlemelere göre Azteğin'in kalp krizinden öldüğü sanılıyor. Ceset savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

"CAMI KIRDILAR"

Ekiplerin çalışmasını üzüntüyle takip eden Ali Taşdemir, "Dün gece kamyonu park ettikten sonra bir şeyler yedik ve saat gece 03.00 sıralarında ayrıldık. Ben Serik'e yük bırakmaya gittim. Serik'te yükümü bırakırken kendisini sürekli aramama rağmen telefonuma cevap vermedi. Ben de şüphelenerek kamyonunu bıraktığı yere geldim. Baktım içeride yatıyor, uyandıramadım. Durumu polis ile itfaiyeyi aradım. İtfaiye kamyonun camını kırdı ve öldüğünü söylediler. Bir sıkıntısı yoktu" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Düzenlemede yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olanlar için emeklilik yöntemi
EYT YASASI SON DAKİKA: İşte kısmi emeklilik formülü! Eksik primi olanlara toplu ödeme
KYK BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLA 2022-2023: E devlet ile GSB KYK burs başvuru nasıl yapılır, ne zamana kadar sürecek?
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den asgari ücret 2023 açıklaması: Çalışanların lehine yeni adımlar atılacak!
Teröristbaşı Duran Kalkan’dan saldırı itirafı! Kasım ayını işaret eden alçak tehditler
Benzin ve mazot fiyatı SON DAKİKA: Yeni indirim! Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar kadar oldu? İşte İstanbul dahil akaryakıt fiyatları
AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL: Motorine indirim geldi! Akaryakıta indirim sonrası il il benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar,?
2022 emekli promosyon kampanyaları YENİLENDİ! İşte güncel en yüksek banka promosyonu veren bankalar listesi
EYT son durum 15 Kasım 2022: Prime ve yaş sorunu çözülüyor! 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler olacak?
SON DAKİKA: Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamada herkesin dikkatini çekmişti; İşte o bebek arabasının sahibi
ARKADAŞINA GÖNDER
Park ettiği kamyonunda ölü bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA