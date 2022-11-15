Park ettiği kamyonunda ölü bulundu!

Şehirlerarası nakliyat işi yapan Sadık Azteğin, kamyonuna sardığı yükle Manavgat'a geldi. Yükünü buraya boşaltan Azteğin, ardından Döşemealtı İlçesine doğru hareket etti. Arkadaşı Ali Taşdemir ile akşam yemek yiyen Azteğin, daha sonra kamyonunda dinlenmeye geçti.

POLİS KELEBEK CAMI KIRDI

Ali Taşdemir ise Serik'e yükünü bıraktıktan sonra arkadaşı Azteğin'i telefonla aramasına rağmen bir türlü ulaşamadı. Durumdan şüphelenen Taşdemir, arkadaşına bakmaya geldi. Kapıları kilitli olan kamyondaki arkadaşını uyandıramayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kelebek camı kırılan kamyona girdi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Sadık Azteğin'in hayatını kaybettiği belirlendi. İlk belirlemelere göre Azteğin'in kalp krizinden öldüğü sanılıyor. Ceset savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

"CAMI KIRDILAR"

Ekiplerin çalışmasını üzüntüyle takip eden Ali Taşdemir, "Dün gece kamyonu park ettikten sonra bir şeyler yedik ve saat gece 03.00 sıralarında ayrıldık. Ben Serik'e yük bırakmaya gittim. Serik'te yükümü bırakırken kendisini sürekli aramama rağmen telefonuma cevap vermedi. Ben de şüphelenerek kamyonunu bıraktığı yere geldim. Baktım içeride yatıyor, uyandıramadım. Durumu polis ile itfaiyeyi aradım. İtfaiye kamyonun camını kırdı ve öldüğünü söylediler. Bir sıkıntısı yoktu" dedi.