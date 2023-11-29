Haberler Yaşam Haberleri Per Aspera Ad Astra Ne Demek? Per Aspera Ad Astra Ne Anlama Gelir, Hangi Kitapta Geçer?
Giriş Tarihi: 29.11.2023 14:56 Son Güncelleme: 29.11.2023 14:56

Per Aspera Ad Astra Ne Demek? Per Aspera Ad Astra Ne Anlama Gelir, Hangi Kitapta Geçer?

Per aspera ad astra, Harper Lee tarafından yazılan "Bülbülü Öldürmek" ile İrlandalı Yazar James Joyce'un eseri olan "Sanatçının Genç Bir Adam Olarak Portresi"nde geçen Latince bir deyimdir. Öte yandan per aspera ad astra ifadesi, birçok askeri, idari, eğitim ve araştırma kuruluşunun armasında yer alır. Bu nedenle, per aspera ad astra ne demek, ne anlama gelir ve hangi kitapta geçer sıkça merak edilir.

Per Aspera Ad Astra Ne Demek? Per Aspera Ad Astra Ne Anlama Gelir, Hangi Kitapta Geçer?

Latince deyimlerden biri olan per aspera ad astra, pek çok alanda kullanılan bir ifadedir. Edebi eserlerde, armalarda, plaketlerde ve şarkı sözlerinde yer verilen bu sözün, oldukça güzel bir anlamı bulunur. Per aspera ad astra deyimi, anlamı pekiştirmek ve verilen mesajı etkili kılmak için kullanılır. Özlü sözlerden hoşlananlar için merak uyandırıcı olan per aspera ad astra ne demek, ne anlama gelir ve hangi kitapta geçer araştırmakta fayda vardır.

Per Aspera Ad Astra Ne Demektir?

Latince deyimlerden biri olan ve sıkça karşılaşılan "per aspera ad astra"nın anlamı, "zorluklardan yıldızlara doğru"dur. Bazı edebi eserlerde, müzikte, devlet kurumlarında ve askeri alanda kullanılan bir ifadedir. İlk olarak, Felemenk Filozof ve Edebiyatçı Erasmus tarafından kaleme alınan "Deliliğe Övgü" adlı eserde geçmiştir. Bu deyimin geçtiği diğer eserler arasında ise şunlar bulunur:

Bülbülü Öldürmek - Harper Lee

Sanatçının Genç Bir Adam Olarak Portresi - James Joyce

Kızıl Yükseliyor (kitap serisi) - Pierce Brown

Titan'ın Sirenleri - Kurt Vonnegut

Kötüler Olsaydık - M. L. Rio

Per Aspera Ad Astra Nerede Geçiyor?

Per aspera ad astra, yukarıdaki eserlere ek olarak birçok müzik yapıtında da yer almış bir deyimdir. Farklı müzik türleri ile ilgilenen birçok sanatçı, şarkı sözlerinde bu latince söze yer vermiştir. Bazı devlet ve askeri kurumların armalarında bu ifadeye rastlamak mümkündür. Dünyanın birçok ülkesinde, eğitim ve araştırma amaçlı kurulan kuruluşlar da slogan olarak per aspera ad astra deyimini kullanmıştır. Latince, günümüzde hiçbir ülkede kullanılmasa da bu dile ait bazı özlü sözlere ve deyimlere hala rastlamak mümkündür. Fonetik bakımından hoş olması nedeniyle de tercih edilen bu sözler, pek çok kişi tarafından hala ilgi görmektedir.

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Per Aspera Ad Astra Ne Demek? Per Aspera Ad Astra Ne Anlama Gelir, Hangi Kitapta Geçer?
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