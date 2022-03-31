Perpa’da esnafı 12’inci kattan atmıştı! Savcı, 2 yıla kadar hapsini istedi

Şişli'deki ticaret merkezinde, 22 Şubat 2021'de meydana gelen olayda, Çağdaş Boyalı tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12'nci kattan aşağı atmış, 11'inci kata düşen Demirci sakat kalmıştı. Boyalı'ya önce asliye ceza mahkemesinde dava açılmış, ancak dosya daha sonra ağır ceza mahkemesine gönderilmişti.
ÖNCE ESNAF TOKAT ATTI
Çağdaş Boyalı'nın İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, taraflar arasındaki kavganın başlama sebebinin taraflarca farklı şekilde anlatıldığı, ancak kamera görüntülerine göre ilk olarak şikayetçi esnafın, sanığın yüzüne tokat attığı belirtildi. Daha sonra sanığın, boğuştuğu müştekiyi çekerek asma kat korkuluğundan aşağı doğru düşürdüğü ve müştekinin bu düşme sonucu yaralandığı vurgulandı.
KASITLI OLARAK DÜŞÜRDÜ
Mütalaaya göre, sanık ifadesinde, müştekinin arbede sırasında yanlışlıkla düştüğünü savundu. Ancak kasıtlı olarak müştekiyi düşürmeye çabaladığı tespit edildi. Bu nedenle sanık Çağdaş Boyalı'nın "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 9 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Savcının mütalaasını okumasının ardından taraf avukatları, son savunma ve beyanlar için mahkemeden süre istedi. Mahkeme heyeti de süre verip, duruşmayı erteledi.
ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSLE SUÇLANMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Çağdaş Boyalı hakkında "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 1,5 ile 4,5 yıl arasında hapis istemiyle İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açmıştı. Bu mahkeme ise suçun "kasten öldürmeye teşebbüs" olduğuna karar verip, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. Çağdaş Boyalı, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde 9 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyordu.