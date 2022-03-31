Perpa’da esnafı 12’inci kattan atmıştı! Savcı, 2 yıla kadar hapsini istedi

KASITLI OLARAK DÜŞÜRDÜ

Mütalaaya göre, sanık ifadesinde, müştekinin arbede sırasında yanlışlıkla düştüğünü savundu. Ancak kasıtlı olarak müştekiyi düşürmeye çabaladığı tespit edildi. Bu nedenle sanık Çağdaş Boyalı'nın "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 9 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Savcının mütalaasını okumasının ardından taraf avukatları, son savunma ve beyanlar için mahkemeden süre istedi. Mahkeme heyeti de süre verip, duruşmayı erteledi.