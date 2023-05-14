Piknikte selfie faciası: 4 ölü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yıl sonu pikniğinde selfie çekmek isteyen liseli genç gölete düştü. Boğulma tehlikesi geçiren öğrenciyi kurtarmak isteyen 4 kişi boğularak can verdi.Hocalar ilçesindeki Hocalar Lisesi'nde 16 kişilik öğrenci grubu dün piknik yapmak için Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'na gitti. Gölet etrafında gezintiye çıkan gençlerden biri göletin üzerindeki köprüde fotoğraf çekmek isterken dengesini kaybedip suya düştü. Bunun üzerine öğrenciyi kurtarmak için 4 kişi de suya atladı. Suya düşen öğrenci kurtarıldı. Ancak onu kurtarmak söz konusu 4 kişi suda kayboldu.Bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Konya'dan dalgıç ekibi sevk edildi. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda lise öğrencisi Halil Erkan ve Mehmet Can Küçükoğlu ile servis şoförü Ramazan Aydın ve Yusuf Keser'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Göletten çıkarılan cesetler yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere ilçe devlet hastanesi morguna götürüldü. Öte yandan, yakınlarının cansız bedenleri çıkarılan aileler bölgede sinir krizleri geçirdi.