Polis, yabancıları gasp eden motosikletli gaspçıları yakaladı

Gaspçıların sıkı takibi Okmeydanı'nda Cuma günü saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Okmeydanı'nda motosiklet ile gezen silahlı kişilerin olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kasklı iki gaspçıyı yolda kıstırdı. Kaçmaya çalışan gaspçıların arkasından koşan Beyoğlu Asayiş Büro Amiri motosiklet ile kaçan iki kişinin üzerine atladı. İki şüpheli yere düşmesine rağmen kaçmaya devam etti. Şüphelilerden biri, silahını çekip o sırada kendisini takip eden polis amirine ateş açtı. Ancak silahın tutukluk yapması üzerine iki gaspçı kaçmaya devam etti. İki şüpheliden polise silah doğrultan Yusuf A., takip sonucu kıskıvrak yakalandı.

Kaçan şüpheli Hamza A. ile olaya karışan Şahin Ö.'nün yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. 10'u gasp olmak üzere 14 suç kaydı olan Yusuf A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.