Polisten kaçan motosiklete otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Ödemiş ilçesinde uygulama yapan trafik polisleri iddiaya göre motosiklet sürücüsü Kadir A.'yı (40) durdurmak istedi. Kadir A. polisin dur ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında Kadir A.'nın kullandığı motosiklete ve peşindeki ekip otosuna Birgi yoluna çıktıkları esnada, Büşra K. (33) kullandığı otomobille çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrularak yola düşen Kadir A. ile arkasında oturan Hayrettin Üretmen'e (53) karşı yönden gelen Selin Ç.'nin (21) kullandığı otomobil çarptı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, yolcu konumunda bulunan Hayrettin Üretmen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Kadir A. ise çevredeki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, kazada hafif şekilde yaralanan otomobil sürücülerinden Büşra K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.