Haberler Yaşam Haberleri Pompalı tüfekle berber dükkanını basan 80 yaşındaki şahıs 2 kişiyi öldürdü
Giriş Tarihi: 30.4.2024 20:32 Son Güncelleme: 30.4.2024 20:47

Pompalı tüfekle berber dükkanını basan 80 yaşındaki şahıs 2 kişiyi öldürdü

Kütahya'da pompalı tüfekle berber dükkanını basan 80 yaşındaki Rıfat Kavuk, berber ve müşterisini vurarak öldürdü.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Pompalı tüfekle berber dükkanını basan 80 yaşındaki şahıs 2 kişiyi öldürdü

Kütahya Yunus Emre Mahallesi Saba Sokak'ta faaliyet gösteren berber dükkanına giden 80 yaşındaki Rıfat Kavuk, belirlenemeyen sebepten dolayı iş yerine rastgele ateş ederek, olay yerinden ayrıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede 51 yaşındaki kuaför Necmi Aslan ile berberde müşteri olarak bulunan 60 yaşındaki Hüseyin Erden'in olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirledi. Zanlı Rıfat Kavuk, olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı. Cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Pompalı tüfekle berber dükkanını basan 80 yaşındaki şahıs 2 kişiyi öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA