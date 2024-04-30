Pompalı tüfekle berber dükkanını basan 80 yaşındaki şahıs 2 kişiyi öldürdü

Kütahya Yunus Emre Mahallesi Saba Sokak'ta faaliyet gösteren berber dükkanına giden 80 yaşındaki Rıfat Kavuk, belirlenemeyen sebepten dolayı iş yerine rastgele ateş ederek, olay yerinden ayrıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede 51 yaşındaki kuaför Necmi Aslan ile berberde müşteri olarak bulunan 60 yaşındaki Hüseyin Erden'in olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirledi. Zanlı Rıfat Kavuk, olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı. Cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.