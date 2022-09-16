“Powerbank” atıp polisi yaraladı… Spor Şube Polisleri üç dakikada gözaltına aldı

Spor Toto Süper'in Yedinci Haftası'nda Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanan ve 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmada taşkınlık yapan ve sahaya yabancı madde atan toplam 22 taraftara "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. Karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan ve sahaya yabancı maddelerin atıldığı gerginlik esnasında bir taraftarın, 89. dakikada kırmızı kart gören Konyaspor Kalecisi Ibrahim Sehic'e yönelik sahaya attığı "Powerbank" cihazı, saha kenarında görev yapan bir Çevik Kuvvet Polisi'nin yüzüne isabet etti. Yaralanan polis memuru tedavi edilirken, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Spor Şube Müdürlüğü Polisleri hemen kamera görüntülerini inceledi ve sahaya Powerbank Cihazı atarak polisin yaralanmasına yol açan taraftarın açık kimliğini tespit etti. Koltuğu belirlenen A.B. isimli taraftar üç dakika içerisinde gözaltına alındı.