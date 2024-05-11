Refüje çarparak takla atan araçta 3 kişi yaralandı

İstanbul Samandıra Kartal bağlantı yolu üzerinde saat 15.00 sıralarında ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle Yakacık Caddesi'nden Samandıra Kartal bağlantı yoluna kontrolsüz şekilde girdi. Bu sırada, sol şeritte seyir halindeki otomobil sürücüsü Fırat Savaş, önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaparak otomobiliyle orta refüjde bulunan beton bariyerler çarparak takla attı.

Kazada, takla atan otomobildeki iki kişi yaralanırken yola kural ihlali yaparak giren ve kazaya neden olan araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, takla atan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan iki yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaza yerinde güvenlik önemli alarak yolu trafiğe kapattı. Samandıra Kartal bağlantı yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.