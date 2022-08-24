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Giriş Tarihi: 25.8.2022

Resmin ustası son yolculuğuna uğurlandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Resmin ustası son yolculuğuna uğurlandı
TÜRK resim sanatının usta isimlerinden 95 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Adnan Çoker son yolculuğuna uğurlandı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Osman Hamdi Bey Sergi Salonu'nda düzenlenen törene Çoker'in ailesi, arkadaşları, dostları ve öğrencileri katıldı. MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, "Gerçek bir sanatçıyı kaybettiğimizde aslında kaybettiğimiz sadece onun bedenidir, varlığıdır, sesidir. Adnan Çoker'in varlığı, sınırları ve gücü akademinin duvarlarını çoktan aşmış, çok kıymetli bir hocamızdı. Sadece kurum olarak aidiyetinden onur duyduğumuz öğrencimiz, hocamız değil ülkemizin çok büyük bir sanatçısıdır" dedi. Üniversiteden öğretim üyeleri de konuşmalarında Çoker ile ilgili duygu, düşünce ve hatıralarını paylaştı. Çoker'in naaşı ikindi vakti Şakirin Camii'nde kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

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Resmin ustası son yolculuğuna uğurlandı
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