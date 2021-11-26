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Giriş Tarihi: 27.11.2021

Riskli doğum sonrası üçüz evlat mutluluğu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Riskli doğum sonrası üçüz evlat mutluluğu
KARAMAN'DA tüp bebek tedavisi sonrası üçüz bebeklerine hamile kalan Buse Koçak, doktorların uyarılarına rağmen ölümü göze alarak 32 haftalık hamileyken 38 gün önce üçüz bebeklerini dünyaya getirdi. Sağlıklı kız bebeklerini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Buse Koçak, bir yıl tüp bebek tedavisi gördüğünü belirterek, "Bebeklerin üçüz olduğunu öğrendiğimizde büyük mutluluk yaşadık. Ancak doktorlar doğumun riskli olacağını, hayatımın riske girebileceğini söylediler. Çocuklarımın ikisinin hayatına son veremezdim. Her şeyi göze alarak yavrularımızı dünyaya getirdim" dedi. Prematüre doğan bebeklere Dünya Bilge, Lina Irmak ve Mira Ada isimleri verildi. Sürecin zorlu geçtiğini anlatan baba Mehmet Koçak "Biz bir isterken Rabbim 3 evlat verdi. Çok şükür eşim de, bebeklerimiz de sağlıklı" dedi.

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Riskli doğum sonrası üçüz evlat mutluluğu
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