Rize’de kamyon iki otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Pazar ilçesine bağlı Balıkçı Köyü'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. (37) kontrolündeki kamyon, yolun emniyet şeridinde park halinde olan Mustafa Durmaz (32) idaresindeki otomobil ile Hamdi Yeşilyurt'un (39) kullandığı otomobile çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her iki otomobilin sürücüsü de ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Hamdi Yeşilyurt (39), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Mustafa Durmaz ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kamyon sürücüsü K.K. Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.