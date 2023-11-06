Romanların ev sevinci

Geçen Temmuz ayında Zonguldak'ta meydana gelen sel felaketinden Devrek İlçesine bağlı Çaydeğirmeni Beldesi'nde inşa edilen konteyner evler sahiplerine teslim edildi. Çaydeğirmeni Beldesi'nde yaşayan Roman vatandaşlar için tahsis edilen konteynerlerin açılışı yapıldı. Açılış programına AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Çaydeğirmeni Belde Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, AK Parti İl Başkan yardımcıları Halil Yılmaz ve Şenol Kundakçıoğlu, AK Parti Devrek İlçe Başkanı İsmail Cimbir, teşkilat mensupları ile roman vatandaşlar katıldı.AK Parti Milletvekili Muammer Avcı açılış da yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz Temmuz ayında Zonguldak'ımızda gerçekleşen sel felaketi sonucunda ilimiz genelinde maddi hasar meydana gelmişti. Bizlerin takipleri, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatları doğrultusunda, selin yaralarını hızla sarmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda Çaydeğirmeni'nde sel sebebiyle evleri zarar gören Roman kardeşlerimize, tahsis edilen konteyner kentin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık. Çaydeğirmeni Beldemizde selden etkilenen Roman kardeşlerimizin için yapılan konteyner kentin açışını, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle gerçekleştirdik. Misafirperverliklerinden dolayı Roman kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Rabbim hem Zonguldak'ımızı hem de aziz vatanımızı bu tür afetlerden korusun" dedi. Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş de yapılan konteyner açılışına katkı sağlayanlara teşekkür etti.