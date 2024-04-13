Sahildeki olta kavgasında kanlı son

MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE YARGILANACAK

Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporunda müştekinin vücudunda kemik kırıkları oluştuğu ve ağır yaralandığı belirtildi. Savcılık, şüpheli suçlamaları her ne kadar reddetse de adli tıp raporu, tanık beyanları ve tüm deliller neticesinde şüphelinin "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediğini vurguladı. Şüpheli Önder A'ya müebbet hapis talebiyle dava açıldı.