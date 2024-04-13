Sahildeki olta kavgasında kanlı son

Kartal'da 2022 Ağustos ayında balık tutmaya giden Hüseyin T.(30) ve Önder A.(43) arasında olta krizi patlak verdi. Balık tutarken aniden tartışmaya başlayan ikilinin münakaşası silahlı kavgaya dönüştü. Balık uğruna az kalsın canından olan Hüseyin T. olayı yargıya taşıdı.
AİLE HOBİSİ SİLAH FOBİSİNE DÖNDÜ
Hüseyin T, 9 Ağustos 2022 günü babasıyla birlikte balık tutmak için Kartal'daki Bülent Ecevit Kültür Merkezi karşısındaki sahile gitti. Birlikte balık tutmak için hazırlanan baba oğul, aynı sahilde balık tutan Önder A'nın yanına konumlandı. Bir süre sonra Hüseyin T. ve yan tarafındaki Önder A. arasında olta krizi patladı.
OLTALAR DOLANINCA KAVGA BAŞLADI
İddiaya göre iki adam aynı anda balık tutmak için yem taktıkları oltalarını denize savurmak isteyince oltaları birbirine dolandı. Bunun üzerine ikili arasında olta tartışması başladı. Birbirlerini suçlayan Hüseyin T. ve Önder A'nın tartışması gittikçe hararetlendi. Kavga esnasında gözü dönen Önder A. aniden motosikletine koştu.
BALIK UĞRUNA SİLAHLI SALDIRI
Motorundan aldığı silahla sahile dönen Önder A, kavganın siniriyle Hüseyin T'yi hedef alarak genç adamın karnına ateş etti. Hüseyin T, kanlar içinde yere yığılırken, oğlunu can çekişirken gören baba Ahmet T. şoka girdi. Silahlı Önder A, olay yerinden hızla uzaklaşırken korkudan dili tutulan baba, oğlu Hüseyin T'yi aceleyle hastaneye yetiştirdi.
CANINI KURTARIR KURTARMAZ SAVCILIĞA KOŞTU
Balık uğruna neredeyse canından olan Hüseyin T, tedavisinin ardından savcılığa başvurarak kendisini silahla ağır yaralayan Önder A'dan şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada ifadesi alınan şüpheli adam, suçlamaları reddetti.
MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE YARGILANACAK
Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporunda müştekinin vücudunda kemik kırıkları oluştuğu ve ağır yaralandığı belirtildi. Savcılık, şüpheli suçlamaları her ne kadar reddetse de adli tıp raporu, tanık beyanları ve tüm deliller neticesinde şüphelinin "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediğini vurguladı. Şüpheli Önder A'ya müebbet hapis talebiyle dava açıldı.