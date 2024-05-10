Sahte avukata 10 yıl hapis talebi

İzmir'de, geçen 15 Nisan'da avukat cüppesiyle adliyeye giden Semih Baykır (27), ifade vermeye gelen spot eşya dükkânı sahibi Emre Kapıcı'ya (25) kendini 'Avukat Semih Yılmaz' olarak tanıttı. Ne iş yaptığını öğrendiği Kapıcı'ya 'Spot işi mi yapıyorsun? Bana vantilatör lazım' diyen Baykır, daha sonra dükkânına gidip 8 bin 500 lira değerinde berjer, vantilatör, dolap, fırın ve lamba alıp parasını daha sonra ödeyeceğini söyledi. Avukatlığını yapmayı vaat ettiği Kapıcı'ya, bir de telefona ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun üzerine Kapıcı, Baykır'ı arkadaşı Kaan Can Orcan'ın dükkânına yönlendirdi. Baykır, buradan 5 bin 500 lira değerinde cep telefonu aldıktan sonra ücretini iban numarasına atacağını söyledi. Ayrıca Orcan'a 'Burak Semih Yılmaz' ismini vererek avukatlığını yapmak için kendisine vekâlet çıkarmasını istedi.Emre Kapıcı, internetten numarasını bulduğu gerçek avukat Burak Semih Yılmaz'ın ofisini arayınca, şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan Baykır, aldığı eşyaları iade etti. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.