Sahte dekont çetesi çökertildi

Manisa polisi internette araç ilanı vererek sahte banka dekontları ile vatandaşları dolandıran çeteyi düzenlediği operasyonla çökertti. Gözaltına alınan 6 çete üyesi tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı. Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ın talimatıyla Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında harekete geçti. Ekipler internette bir ilan sitesi üzerinden sahte ilan vererek araç alım satım işlemleri sırasında sahte banka dekontları ile vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye bastı. Kimlikleri tespit edilen Mersin'de 7, Adana'da 3 olmak üzere toplam 10 dolandırıcılık çetesi üyesinin şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. 7 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 9 şebeke üyesi yakalandı. İfade aşamasında dolandırılan vatandaşın 2 milyon 350 bin liralık zararı şüpheliler tarafından giderildi. Dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken, 6 çete üyesi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.