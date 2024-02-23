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Giriş Tarihi: 23.2.2024 13:32 Son Güncelleme: 23.2.2024 13:38

Sakarya'da akıl almaz olay! Eşim beni öldürecek dedi: O günden beri kayıp!

Sakarya'da Leyla Demir, güvenlik güçlerini arayarak eşi S. Demir'in kendisini darp ettiğini ve öldüreceğini anlattı. Ancak o günden beri kendisinden haber alınamadı. Evde bulunmayan ve 13 Şubat'tan beri haber alınamayan Leyla Demir'in bulunması için arama çalışmalarına başlandı.

DHA
Sakarya’da akıl almaz olay! Eşim beni öldürecek dedi: O günden beri kayıp!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesi'nde oturan Leyla Demir, 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eşi S.D.'nin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini ihbar etti. Adrese giden jandarma ekipleri, Leyla Demir'i bulamadı.

Şüpheyle gözaltına alınan S.D., jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Leyla Demir'in bulunması için, 13 Şubat akşamı çalışma başlatıldı. Aramaların ilk gününde kadının başörtüsü ve cep telefonu, evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında bulundu. Arama çalışmaları bu sebeple Sakarya Nehri kıyısında yoğunlaştı.

10 gündür süren aramalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, İHH, SAKE ve dalgıç polisler olmak üzere 47 kişilik ekip katıldı. Ayrıca iz takip köpekleri, 11 araç, 4 bot ve 1 dronun da kullanıldığı arama çalışmaları sürüyor.

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Sakarya'da akıl almaz olay! Eşim beni öldürecek dedi: O günden beri kayıp!
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