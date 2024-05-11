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Giriş Tarihi: 11.5.2024 18:53 Son Güncelleme: 11.5.2024 19:18

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: TUTSO Başkanı ve 2 kişi yaralandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Faruk Aydın’ın da yaralılar arasında.

Mehmet Ali ERBAŞ Mehmet Ali ERBAŞ
Manisa’da iki otomobil çarpıştı: TUTSO Başkanı ve 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli-Köprübaşı yolu Taytan Mahallesi Bezirganlı bölgesinde Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın'ın (64) kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Serpil B. (28) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada her iki otomobil sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan M.K. (60) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede ilk müdahalesi yapılan Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Faruk Aydın, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Serpil B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Manisa'da iki otomobil çarpıştı: TUTSO Başkanı ve 2 kişi yaralandı
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