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Giriş Tarihi: 29.11.2023

‘Şampiyonlar ligi’ fotoğrafı radara girdi

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
ARZU KAYA ARZU KAYA
‘Şampiyonlar ligi’ fotoğrafı radara girdi
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat'ın 2019 yılında "şampiyonlar ligi" açıklamasıyla paylaştığı fotoğraftaki tüm fenomenler hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında fotoğraftaki fenomenlerin kimlik tespitinin yapılarak İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği'nden yurtdışına çıkış yasağı talep edildi.



HEPSİNE SORUŞTURMA AÇILDI
Polatlar soruşturmasının ardından sosyal medya fenomenleri Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Kasım 2023 tarihinde "Resmi belgede sahtecilik", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında fotoğrafta bulunan Eylül Öztürk Özkan, Barış Kenan Özkan, Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk, Yavuz- Merve Korkut, Tolunay-İleyda Topal, Ömer-Tuğba Bağ çiftlerinin de aralarında olduğu fenomenlerin kimlik tespitinin yapılarak İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği'nden yurtdışına çıkış yasağı talep edildi. -

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‘Şampiyonlar ligi’ fotoğrafı radara girdi
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