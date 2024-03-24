Şanlıurfa’da Gelecek Partisi’nden istifa ederek AK Partiye katıldılar

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki siyasi sahne, yerel seçimlere az bir süre kala önemli bir yaşandı. Gelecek Partisi'nden istifa eden Birecik İlçe Başkanı Ahmet Aslan ve beraberindeki parti yöneticileri, sürpriz bir şekilde AK Parti'ye katıldılar.

Rozet takma töreni, Şanlıurfa AK Parti Milletvekili Av. Mehmet Faruk Pınarbaşı ve AK Parti Birecik Belediye Başkan Adayı Mahmut Mirkelam'ın katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Milletvekili Pınarbaşı, törende yaptığı konuşmada, AK Parti'nin ilçeye dair vizyonunu ve yapmayı planladığı projeleri detaylı bir şekilde aktardı. İktidar partisiyle birlikte hareket etmenin getireceği avantajlardan bahseden Pınarbaşı, ilçenin kalkınması ve gelişimi için hükumetin gücünü arkalarına alacaklarını vurguladı.

AK Parti Birecik İlçe Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ise, Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçen yeni üyeleri memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.