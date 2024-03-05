Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
Giriş Tarihi: 5.3.2024 21:07 Son Güncelleme: 5.3.2024 22:39

Şanlıurfa'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Olay Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı mesire alanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Aldığı bıçak darbesiyle Abuzer Ölmez'i kanlar içerisinde gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ölmez'e yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Abuzer Ölmez doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölmez'in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilişkin C.Ş. isimli şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA