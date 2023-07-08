Şanlıurfa’da TOKİ depremzede konutları hızla yükseliyor

6 Şubat'ta Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar alanların barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Şanlıurfa'nın merkezde depremden etkilenenler için Batıkent Mahallesi'nde yapımına başlanan 19 bloklu 366 konutun inşaatı hızla yükseliyor. Şanlıurfa'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından temeli atılan kalıcı afet konutlarının kasım ayı sonu itibarıyla bitirilip depremzedelere teslim edilmesi öngörülüyor.