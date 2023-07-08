Şanlıurfa’da TOKİ depremzede konutları hızla yükseliyor

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Eyyübiye ilçesi Batıkent mahallesinde temeli atılan kalıcı afet konutlarının inşaatları devam ediyor.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar alanların barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Şanlıurfa'nın merkezde depremden etkilenenler için Batıkent Mahallesi'nde yapımına başlanan 19 bloklu 366 konutun inşaatı hızla yükseliyor. Şanlıurfa'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından temeli atılan kalıcı afet konutlarının kasım ayı sonu itibarıyla bitirilip depremzedelere teslim edilmesi öngörülüyor.
Eyyübiye ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 19 bloklu 366 konutun şantiye alanında yetkililerden bilgi alan Vali Salih Ayhan, şunları söyledi: "Depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını temin etmek adına, çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Eyyübiye Batıkent Mahallesi'ndeki TOKİ deprem konutlarında incelemelerde bulunarak mevcut durum hakkında yetkililerden bilgi aldık"