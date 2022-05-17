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Giriş Tarihi: 18.5.2022

Saplantılı dehşet

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Saplantılı dehşet
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, saplantılı âşık olduğu kadını silahla öldürüp intihar etti. Olay, Öğretmenler Mahallesi'nde meydana geldi. Öğlen saatlerinde, nakliye işi yapan Halil Korkmaz (25) adlı kişi, tarım işçisi Sinem Sökmen (37) isimli kadının çalıştığı işyerine geldi.

UZAKLAŞTIRMA ALMIŞ
Halil Korkmaz burada belinden çıkardığı tabancayla Sinem Sökmen'in kafasına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kalabalıktan kaçan Halil Korkmaz, Hal Camisi altında olayda kullanmış olduğu silahla kafasına ateş etti. Yere yığılan Halil Korkmaz hayatını kaybetti. Korkmaz'ın Sökmen'i hal içerisinde çalıştığı sırada gelip tehdit ettiği ve ısrarlı takip ettiği için uzaklaştırma cezası aldığı, cezasının 19 Nisan 2022 tarihinde sona erdiği öğrenildi. Halil Korkmaz'ın daha önceden Sinem Sökmen'e evlenme teklif ettiği, daha sonra kendisinden ayrılmak istemesi üzerine, "Ya benim olacaksın ya da başkasına yar etmem, ben ölümü göze aldım" şeklinde tehditte bulunduğu ve kendisiyle çektirdiği fotoğrafları yakınlarına göstermekle tehdit ettiği ileri sürüldü.

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