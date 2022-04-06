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Giriş Tarihi: 6.4.2022 07:40

Savaşın seyrini değiştiren o köprüde acı ilk gün gibi

İLKER TURAK İLKER TURAK
Savaşın seyrini değiştiren o köprüde acı ilk gün gibi

Rus askerlerin Kiev'e ilerleyişini engellemek için Ukrayna ordusu tarafından havaya uçurulan ve şehirde yaşayan binlerce insanı hayata bağlayan Irpin Köprüsü'nde acının ilk günkü hâli tüm çıplaklığıyla yerinde duruyor. Köprünün patlatılmasıyla Rus askerlerin Kiev'e ilerleyişinin önü kesilmiş, bu sayede savaşın seyri değişmişti. Can pazarı yaşanan köprüde karşıya geçemeyen çok sayıda sivil, Rus askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Köprü üstünde hâlen yüzlerce araç bulunurken, yaşanan çatışmalar nedeniyle birçok aracın hurdaya döndüğü görüldü.

Köprünün komutanı Igor Litvinyuk , Rus askerlerinin geri çekildiğini ve Irpin'in artık özgür olduğunu belirterek, "Burada yardıma ihtiyacı olan insanlara, engellilere, yaralılara, yaşlılara yardım ediyoruz, onların ihtiyaçlarını gideriyoruz. Yaşanan çatışmalar nedeniyle çoğu insan işsiz kaldı ve insanların yardıma ihtiyacı var. Burada kalıp bu insanların yardımına koşacağız" dedi.

BÖLGEDE BİRÇOK MAYIN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Irpin'de yaşanan çatışmalar savaşın boyutlarını bir kez daha gözler önüne sererken, çatışmalarda birçok sivil de hayatını kaybetti. Çatışmalarda hayatını kaybeden sivillerin bir kısmı ise evlerinin önüne defnedildi.



Akaryakıt istasyonları, evler, yaşam alanları, iş yerleri, oteller, çocuk parkları, alışveriş merkezleri ise tamamen tahrip oldu. Bölgede bulunan tüm marketler yağmalandı, birçok araç zarar gördü.

4 BİN 997 BOMBA TESPİT EDİLDİ
Bölgede yürütülen mayın tarama faaliyetlerinde ise Rus askerleri tarafından yerleştirilen birçok mayın tespit edildi ve etkisiz hale getirildi. Yetkililer, Rus ordusunun geri çekildiği Kiev bölgesinde yapılan aramalar sonucunda 4 bin 997 bombanın tespit edildiği bilgisini paylaşırken, Irpin'de asfalta saplanmış birçok roket, çok sayıda patlamamış tank mühimmatları ile uzun namlulu silah mermisi kovanı tespit edildi. Yaşanan çatışmalar nedeniyle adeta yok olan şehirde hasar tespiti ile hayatını kaybeden sivillerin kimlik tespit çalışmaları ise devam ediyor.

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