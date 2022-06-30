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Giriş Tarihi: 30.6.2022 14:25 Son Güncelleme: 30.6.2022 14:27

Şehirlerarası otobüste iğrenç olay: Otobüs muavini 2 yaşındaki çocuğu taciz etti

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Şehirlerarası otobüste iğrenç olay: Otobüs muavini 2 yaşındaki çocuğu taciz etti

Trabzon’da otobüste annesinin yanındaki 2 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan otobüsün muavini Furkan Y. (29) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Daha önceden de taciz suçundan kaydı bulunan Furkan Y, mahkemedeki ifadesinde “Yanlış anlaşılma oldu” dediği öğrenildi.

Dün sabah saatlerinde 2 yaşındaki kızıyla birlikte Rize'den Trabzon'a gitmek için otobüse binen kadın seyir halindeyken Trabzon'a yaklaşıldığı sırada iddiaya göre otobüsün muavini Furkan Y. tarafından 2 yaşındaki kızını taciz ettiğini öne sürerek, telefonla durumu eşine bildirdi.

Otobüs Trabzon Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne geldiğinde otobüsten inen muavin Furkan Y., burada bekleyen kadının eşi tarafından darbedildi. Otogar çevresinde bulunan polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürülen Furkan Y., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince tutuklandı. Daha önceden de "Taciz" suçundan sabıka kaydının bulunduğu ortaya çıkan Furkan Y. mahkemedeki ifadesinde ise suçlamayı kabul etmeyerek, "Yanlış anlaşılma oldu" dediği öğrenildi.

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Şehirlerarası otobüste iğrenç olay: Otobüs muavini 2 yaşındaki çocuğu taciz etti
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