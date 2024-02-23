Şehit babasının 350 bin lirasını dolandırdılar

Osmaniye'de, Esenevler Mahallesi Şehit Yusuf Şanlı Sokak'ta yaşayan şehit babası Nadi Doğan'ı çarşamba günü cep telefonundan arayıp kendisini 'polis' olarak tanıtan şüpheli, FETÖ operasyonu yalanıyla evdeki altınları istedi. Şüpheye düşen emekli Doğan, telefondaki kişiyle uzun konuşmalar sonrası ikna oldu. Doğan, evinin adresini verdi, gelen şüpheliye 11 parça halinde eşi Songül Doğan'a ait 350 bin lira değerindeki bilezikleri teslim etti. Ertesi sabah 09.00'da altınları iade edeceğini söyleyen şüpheli, kayboldu. Doğan ise bir daha dolandırıcıya ulaşamayınca, polise gidip şikâyetçi oldu. Altınları teslim alan kişinin, sürekli yüzünü kapatmaya çalıştığını anlatan Doğan, "Daha önce televizyonlardan falan bu tür haberleri duyuyorduk ama başımıza geldi. Basiretimiz bağlandı. Karakola gidip ifademizi verdik, şikâyetçi olduk. İnşallah bulunurlar" dedi.