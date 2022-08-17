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Giriş Tarihi: 17.8.2022 11:49 Son Güncelleme: 17.8.2022 11:53

Şehit muhtar Mete Sertbaş'ın kızı sözünü tuttu

15 Temmuz şehidi Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş'ın kızı Selin Sertbas, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü kazandı. Üniversiteyi kazandığını öğrenir öğrenmez mutluluğunu SABAH'la paylaşan Selin, "Üniversiteyi kazandığımı ve istediğim bölüme gidebildiğimi öğrendiğimde çok mutlu oldum. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İngilizce bölümünü kazandım. Bir yandan da içim buruk çünkü bu mutlu haberi babama söylemek, onunla da sevincimi paylaşmak isterdim" dedi.

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Şehit muhtar Mete Sertbaş’ın kızı sözünü tuttu

15 Temmuz gecesi darbeci askerleri ikna etmeye çalışırken yakın mesafeden vurulup olay yerinde şehit düşen Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş'ın kızı Selin Sertbaş, üniversiteyi kazandı. SABAH'ın liseden mezun olma gururunu manşete taşıdığı Selin, "Babamın yolundan gidip devlete hizmet etmek istiyorum" demişti. İstediği bölümü kazanarak kaymakam olma yolunda ilerleyeceğini ifade eden Selin, yaşadığı mutluluğu yine ilk kez SABAH'la paylaştı.

"BABACIĞIM ALLAH'IN İZNİYLE SENİN YOLUNDAN İLERLEYECEĞİM"

Haberi ilk annesiyle paylaştığını ve onu gururlandırmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Selin, "Babam şu an yanımda olsaydı sevincime ortak olurdu, o da benimle gurur duyardı. Çok iyi yerlere gelecegimi ve vatana millete hayırlı bir evlat olacağımı söylerdi. Buradan babama seslenecek olursam ona 'Babacığım Allahın izniyle senin yolunda ilerlemek istiyorum. Üniversiteyi kazandım, bundan sonra çok çalışıp senin yolunda ilerleyeceğim' demek isterdim" diye konuştu.

"BABAMIN ADINI YAŞATACAĞIM"

Artık daha emin adımlar atarak hedefine ulaşacağını belirten Selin, şunları söyledi: "Kaymakam olmak istiyorum ve bunu başaracağıma inanıyorum, söylediğim gibi babamın yolunda devletime hizmet edeceğim. Babamın benimle gurur duyması için elimden geleni yapacağım, onun ismini yaşatacağım."

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Şehit muhtar Mete Sertbaş'ın kızı sözünü tuttu
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