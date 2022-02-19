Selimiye’de restorasyon hızla devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Osmanlı mirası Tarihi Selimiye Camii'nde Ocak ayında başlatılan restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Selimiye Camii restorasyonunda mihrap kubbesi üzerinde kalem işi raspalarına başlanıldığı duyuruldu. 'Selimiye Cami Restorasyonu' adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Selimiye Camii restorasyonu kapsamında ana kubbe altındaki çalışmalara devam edilmektedir. Mihrap ve minberi içine alacak ibadet alanının yapımı ve iskele kurulumları sürdürülmekte olup, mihrap kubbesi üzerinde kalem işi raspalarına başlanmıştır. Cami ibadet ve ziyarete açıktır" ifadelerine yer verildi. Bu arada Selimiye Camisi meydan düzenleme çalışmalarının Ramazan Bayramı'nda tamamlanacağı bildirildi.