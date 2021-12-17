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Giriş Tarihi: 17.12.2021 20:11 Son Güncelleme: 17.12.2021 20:14

Sent Antuan Kilisesi'nde geleneksel Noel Festivali başladı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sent Antuan Kilisesi’nde geleneksel Noel Festivali başladı

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde büyük bir Katolik kilisesi olan Sent Antuan'da her yıl olduğu gibi bu yıl da yine 24 Aralık tarihine kadar sürecek  "Pera Yılbaşı Alışveriş Festivali" etkinliği başladı.

İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde bulunan Sent Antuan Kilisesi'nde geleneksel Noel festivali düzenlendi. Kilisenin bahçesinde ve içerisinde stantlar kurularak yeni yıl öncesi alışveriş stantları kuruldu. En büyük Katolik kilisesi olan Sent Antuan'da "Pera Yılbaşı Alışveriş Festivali" etkinliği 3 gün sürecek. Festival nedeniyle Sent Antuan Kilisesi'nin bahçesinde dev yılbaşı ağacı kondu.

Kilise baçesine kurulan ve yılbaşı ürünlerinin satışa sunulduğu Noel Festivaline vatandaşlar büyük ilgi gösterdiler. Sent Antuan'da "Pera Yılbaşı Alışveriş Festivali" nin 24 Aralık Cuma gününe kadar devam edeceği kaydedildi.

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Sent Antuan Kilisesi'nde geleneksel Noel Festivali başladı
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