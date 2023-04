Sevgilisinin boğazını kesti! Mahkemedeki sözleri tüyler ürpertti!

İLK KEZ İFADE VERDİ

Cinayet şüphelisi Onur Kaya'nın yargılanmasına bugün başlandı. Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya Sincan Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olan sanık Onur Kaya, mahkemeye videokonferans (SEGBİS) yöntemiyle bağlandı. Duruşmada, Tuğçe Can'ın annesi Emine, babası Bekir ve ikizi Tuğba Can ile taraf avukatları yer aldı. Emniyet ve savcılıkta susma hakkını kullanan Onur Kaya, hakim karşısında ilk kez ifade verdi.

İki aydır sevgili olan, ayrıldığı Tuğçe Can ile apartmanına vedalaşmak için gittiğini ve yanına evdeki ekmek bıçağını da aldığını anlatan sanık Kaya, "Tuğçe'nin dengesiz davranışları nedeniyle tartıştık. Ben de, evlenmeyi düşünüyorduk ama böyle davranışlar sergilediği için ayrıldım. Osmaniye'deki ailemin yanına dönme kararı aldım. Bunu da mesajla kendisine söyledim. Son kez vedalaşmak için buluşacaktık. Tuğçe'nin evinin önüne gidip apartman girişinde bekledim. Tuğçe aşağı indiğinde benden ayrılmak istemediğini ve Osmaniye'ye gitmemi istemediğini söyledi. Ben de kendisine, dengesiz davranışlar sergilediğini, böyle devam edemeyeceğimizi söyledim. Aramızda bu nedenle tartışma çıktı. Tuğçe, birden sinirlenerek bağırmaya başladı. Apartman kapısına konulan kaldırım taşını alıp bana 'Zaten bana yetmiyorsun, erkek değilsin. İktidarsızsın' dedi. Çok tahrik etti, 'Erkek bozuntusu' diyerek taşla vurmaya çalıştı. Ben de elinden taşı alarak 2 kez salladım. Kafasına geldi. Ayakta ve duvara dayanmış durumdayken, 'Yaşamayı hak etmiyorsun, seni öldüreceğim' diyerek çantasını karıştırmaya başladı. Her zaman çantasında bıçak taşırdı. Dengesiz hareketleri olduğu için ben de vedalaşmaya gelirken, yanıma ne olur ne olmaz diye evdeki ekmek bıçağını almıştım. Çok tedirgin olmuş ve paniğe kapılmıştım. Yanımdaki bıçağı alıp rastgele savurdum. Kaç kere savurduğumu bilmiyorum. Kendimi kaybetmiştim. Kendime geldiğimde Tuğçe yerdeydi ve boğazı kesilmişti. Ne yaptığımın farkına vardım. Tuğçe'nin öldüğünü anladım. Sonrasında çok pişman oldum, bileklerimi kesmek istedim. Çok halsiz olduğum için yapamadım. Oradan eve gittim. Evde de kendimi kesmeye çalıştım ama yapamadım. Daha sonra fare zehri içerek intihar etmek istedim" diye konuştu.

Cinayet şüphelisinin savunması sonrası tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, avukatların beyanlarının ardından sanık Onur Kaya'nın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 5 Mayıs'a erteledi.