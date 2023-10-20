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Giriş Tarihi: 21.10.2023

Sibel’in katiline verilen müebbet hapis onandı

İzmir’de, 6.5 yıl önce 24 yaşındaki nişanlısı Sibel Çelik’i bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini bazaya koyup evi yakan Halil Yılmaz’a verilen müebbet hapis, istinaf tarafından onandı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Sibel’in katiline verilen müebbet hapis onandı
İzmir'in Buca ilçesinde 12 Temmuz 2016'da meydana gelen olayda, tartıştığı nişanlısı Sibel Çelik'i (24) 7 yerinden bıçaklayarak öldüren Halil Yılmaz (38), cesedi bazaya koyup evi ateşe verdikten sonra kaçtı. Yangını söndüren itfaiye, cesedi bazanın içinde buldu. Hakkında "Nitelikli kasten öldürme", "Yakmak suretiyle mala zarar verme" ve "Kasten yangın çıkarma" suçlarından dava açıldı.



Sibel Çelik'in, cinsel saldırıya uğradığı da ortaya çıkarken, Almanya'ya kaçtığı belirlenen Halil Yılmaz hakkında, kırmızı bülten çıkarıldı. Yıllarca gönderilmeyen Yılmaz, geçen yıl ağustosta Türkiye'ye getirilip tutuklandı. İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 16 Ocak'ta sonuçlanan davada Yılmaz, "Kasten öldürme" suçundan müebbet, "Mala zarar verme" suçundan da 1.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, herhangi bir indirim de uygulamadı. Taraf avukatlarının itirazı üzerine dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi de cezayı onadı.

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Sibel’in katiline verilen müebbet hapis onandı
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