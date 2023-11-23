Haberler Yaşam Haberleri SİBERGÖZ-8 Operasyonu'nda gözaltına alınan Ece Pulaş tutuklandı
Giriş Tarihi: 23.11.2023 09:30 Son Güncelleme: 24.1.2024 09:31

SİBERGÖZ-8 Operasyonu'nda gözaltına alınan Ece Pulaş tutuklandı

İstanbul merkezli 9 ilde bilişim sistemleri kullanılarak yapılan "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik "Sibergöz-8 operasyonları"nda gözaltına alınan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında kripto para şirketi sahibi Yavuz Usta ile firmanın reklam yüzü Ece Pulaş da bulunuyor.

AA
SİBERGÖZ-8 Operasyonu’nda gözaltına alınan Ece Pulaş tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "forex" yöntemiyle yüksek para kazanma vaadiyle sistemin içine çekilen kişilerin dolandırılmasına ilişkin düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 10'u adli kontrol hükümleri uygulanarak, 4'ü ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

KRİPTO PARA ŞİRKETİ SAHİBİ YAVUZ USTA VE SUNU ECE PULAŞ DA VAR

Bu arada tutuklananlar arasında kripto para firması sahibi Yavuz Usta ve sunucu Ece Pulaş'ın da olduğu öğrenildi.

OPERASYONUN DETAYLARI NETLEŞİYOR

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtarak aradıkları kişileri "forex" yöntemiyle yüksek para kazanma vaadiyle sistemin içine çeken zanlıların televizyon kanallarına verdikleri reklamlarla güvenilir izlenimi bırakmaya çalıştıkları belirlenmişti.

'YÜKSEK PARA KAZANMA VAADİ' CAN YAKIYOR

Yüksek miktarlarda para yatırılması halinde daha çok para kazanacakları söylemleriyle mağdurları ikna eden şüphelilerin, yatırımcıların panelleri üzerinde oynamalar yaparak vatandaşlara yüksek meblağlarda para kazandıklarını gösterdiği anlaşılmıştı.

Zanlıların ayrıca sistemde para giriş çıkışlarını kontrol etmek için "finans" ve "hazine" departmanı da kurduklarını tespit eden ekipler, İstanbul, Kocaeli, Siirt, Erzincan, Muğla, Ankara, Nevşehir, Çanakkale ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli yakalanmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise paravan şirketlere ait çok sayıda doküman ve dijital materyalle, 319 bin 445 lira, 22 bin 400 dolar, 380 avro ele geçirilmişti.

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SİBERGÖZ-8 Operasyonu'nda gözaltına alınan Ece Pulaş tutuklandı
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