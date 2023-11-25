Şiddete boyun eğmedi hayallerini gerçekleştirdi

Kadına yönelik her türlü şiddete karşı verilen mücadeleyi simgeleyen 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde, şiddet gördüğü evden ayrılarak hayatını yeniden kuran 50 yaşındaki Kezban Eldemir'le, kadınlara ilham olacak hayat hikâyesini konuştuk.13 yaşındaki bir kız çocuğuyken okuldan alınıp evlendirilen Eldemir, 14 yaşında anne oldu. 19 yaşında üzerine kuma getirilmesiyle ilk eşinden ayrılarak başka biriyle evlendi. Eldemir, "20 yaşımdayken ikinci evliliğimi yaptım. 16 yıllık evliliğimde Allah'ın her günü dayak yedim. O kadar çok dövüyordu ki artık normale dönüştü. Bir tane oğlum da ikinci evliliğimden oldu. Ben şiddete bir şekilde katlanabiliyordum. Ama 16 yaşındaki oğluma da şiddet göstermeye başlayınca kararımı verdim. Risk aldım ve bir şekilde boşandım. Oğlumla kendimize yeni bir hayat kurduk" dedi.Toplumsal baskıya maruz kaldığını söyleyen Eldemir, "Çok şükür kimseye muhtaç olmadık, el açmadık. Ben küçükken bir gün kitap alamamıştık ve ben çok ağlamıştım. Şimdi kendi yazdığım kitapları çocuklara dağıtarak hayallerimi gerçekleştiriyorum" ifadelerini kullandı.Oğlu Piyade Onbaşı Halil Çankaya'nın 2020'de şehit düştüğü haberiyle yıkılan Eldemir, "Ben oğlumun şehadetini duyduğumda iki damla gözyaşı döktüm. Bir daha da ağlamadım. Çünkü onun çok güzel bir yerde olduğunu biliyorum. 6 tane kitabım var. Bir tane de oğluma 'Şehidim Halil' diye şiir kitabı yazdım. Oğlumdan bir anı kalsın istedim" şeklinde konuştu.