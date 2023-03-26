Van Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki 13 ilçe ve yaklaşık 6 bin kilometre yol ağında başarılı bir karla mücadele çalışması yürüttü.Çaldıran ilçesine 56 kilometre uzaklıktaki Aşağı Gülderen Mahallesi Dayanç Mezrası ve Uzun Tekne Karakolu yolunda, ekipler yer yer 3 metreyi bulan karda yoğun bir çalışma yürütüyor. İran sınırının sıfır noktasında karla mücadele ettiklerini belirten, Çaldıran Şantiye Şefi Orhan Sarıkaya, "Şu anda 8 iş makinesi ve 16 personel ile sınır bölgesinde yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Sınır hattı boyunca hem mezra, hem yayla hem de sınır karakol yollarını temizliyoruz" dedi.Van merkezine 106 kilometre uzaklıkta bulunan Çaldıran ilçesi zaman zaman eksi 40 dereceyi bulan dondurucu soğuklarıyla Türkiye'nin en soğuk ilçesi olarak biliniyor.