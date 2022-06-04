En son alkol ve sigara üzerinde görülen ÖTV zammı, tütün ürünü kullanıcılarında fiyat artışı beklentisi yarattı. Bu noktada her gün "sigaraya zam geldi mi, bugün sigara fiyatları ne kadar" soruları gündemdeki yerini almaya devam ediyor. ÖTV zammı ile sigarada 0.71 tl olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 tl oldu. Bu sebeple son iki haftanın en çok araştırılan konuları arasında güncel sigara fiyatları var. Peki, 4 Haziran bugün BAT, JTI, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte sigaraya zam haberleri…