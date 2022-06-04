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Giriş Tarihi: 4.6.2022 08:39 Son Güncelleme: 4.6.2022 08:39

Sigara fiyatları 2022 haziran: 4 Haziran bugün güncel sigara fiyat listesi ile en ucuz sigara hangisi? Sigaraya zam geldi mi?

Sigara fiyatları 2022 haziran: 4 Haziran bugün güncel sigara fiyat listesi ile en ucuz sigara hangisi? Sigaraya zam geldi mi?

Sigaraya zam haberleri bir süredir gündemden düşmüyor. Tütün ürünü kullanıcılarının her gün araştırdığı sorular arasında “sigaraya zam geldi mi, bugün sigara fiyatları ne kadar” gibi sorular yer alıyor. Geçtiğimiz hafta ÖTV zammı yapılması ardından liste güncelleme olması bekleniyor. Yılbaşından bu yana 8 TL’ye varan bir zam alan BAT, Philip Morris ve JTI markaları bugün de gündemde. Peki, 4 Haziran bugün güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte sigara zammı ile son rakamlar…

En son alkol ve sigara üzerinde görülen ÖTV zammı, tütün ürünü kullanıcılarında fiyat artışı beklentisi yarattı. Bu noktada her gün "sigaraya zam geldi mi, bugün sigara fiyatları ne kadar" soruları gündemdeki yerini almaya devam ediyor. ÖTV zammı ile sigarada 0.71 tl olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 tl oldu. Bu sebeple son iki haftanın en çok araştırılan konuları arasında güncel sigara fiyatları var. Peki, 4 Haziran bugün BAT, JTI, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte sigaraya zam haberleri…

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI I SON DAKİKA

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları

Bianca - 27,00 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

Marlboro Touch: 28,00 TL

Marlboro: 29,00 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Winston: 27 TL

Camel: 26 TL

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL

West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

Imperial Classic Red - 26,00 TL

LD: 25,5 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Parliament: 29,50 TL

L&M: 25,50 TL

Muratti: 27,00 TL

Muratti BLU: 26,00 TL

Lark: 26,00 TL

Chesterfield: 25,50 TL

Winston Slender: 26 TL

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Sigara fiyatları 2022 haziran: 4 Haziran bugün güncel sigara fiyat listesi ile en ucuz sigara hangisi? Sigaraya zam geldi mi?
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