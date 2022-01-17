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Giriş Tarihi: 17.1.2022 14:08

Siirt'te 16 yıldır aranıyordu! Evindeki gizli bölmede yakalandı

DHA
Siirt’te 16 yıldır aranıyordu! Evindeki gizli bölmede yakalandı

Siirt'te, akraba cinayeti şüphelisi olarak 16 yıldır aranan Hikmet Kümek, jandarma ekiplerince oturduğu evin yatak odasında saklanmak için ayarlanan gizli bölmede yakalandı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şirvan ilçesi Dişlinar köyünde 16 yıl önce pusu kurulan Nafi Kümek cinayetinin failinin yakalanması için çalışma yaptı. Olay sonrası izini kaybettiren ve firari olan Hikmet Kümek'in, Ankara'nın Keçiören ilçesinde oturduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, 3 gün araştırma ve takip yaptı.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda Kümek, evin yatak odasında saklanmak için ayarlanmış gizli bölmede yakalandı. Hikmet Kümek, jandarmadaki işlemlerinin ardından 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Siirt'te 16 yıldır aranıyordu! Evindeki gizli bölmede yakalandı
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