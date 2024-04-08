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Giriş Tarihi: 8.4.2024 09:24 Son Güncelleme: 8.4.2024 09:40

Silahıyla firar eden uzman çavuşun izine 6 yıl sonra rastlandı

İzmir’de 6 yıl önce Ulucak Jandarma Karakolu'ndan Mp5 otomatik silahıyla beraber firar eden Uzman Çavuş M.F’nin izine 6 yıl sonra rastlandı. Keçilerini otlatan bir çoban arazide insan kemiği buldu. Üzerinde jandarma üniforması bulunan kemiklerin uzman çavuş M.F’ye ait olduğu anlaşıldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Silahıyla firar eden uzman çavuşun izine 6 yıl sonra rastlandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Ansızca Mahallesi'nde keçilerini otlatan bir çoban, dolaştığı sırada otların arasında insan kemiklerine rastladı. Çobanın durumu bildirmesi üzerine olay yerine, jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, jandarma üniforması, cep telefonu ve kimlik buldu. Ayrıca, kemiklerin yakının da ise Mp5 otomatik silah bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamından, insan kemiklerinin 2018 yılında Ulucak Jandarma Karakolu'ndan firar eden uzman çavuş M.F'ye ait olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı inceleme sonrasında, insan kemikleri ve jandarma üniforması İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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Silahıyla firar eden uzman çavuşun izine 6 yıl sonra rastlandı
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