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Giriş Tarihi: 20.6.2023

Silivri’nin çöp suyu Haliç’e boşaltılıyor

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Silivri’nin çöp suyu Haliç’e boşaltılıyor
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul, 90'lı yıllara geri döndü. İstanbul'un simgelerinden 'Altın Boynuz' olarak da bilinen Haliç her geçen gün daha da kirleniyor. Haliç'e dökülen derelerde yıllardır gerekli ıslah çalışmalarını yapmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin şimdi de Silivri'den getirdiği çöp sularını Haliç'e boşalttığı ortaya çıktı. Haliç'te suyun renginin kahverengiye döndüğü, sahil kısımlarında atık sulardan kaynaklı olarak farelerin gezdiği görüldü.



SABAH'a konuşan İBB Meclisi Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyon Başkanı Sadullah Hasanoğlu, İBB yönetiminin Silivri'den getirdiği çöp sularını Haliç'e boşalttığını belirterek, "CHP'nin Haliç'le ne alıp veremediği var? 1994 öncesinde nasılsa bugün de aynı. 2019'da göreve gelir gelmez Haliç'i yeniden batırdılar. Hazır sistemi çalıştıramadılar. Pırıl pırıl Haliç simsiyah oldu" dedi. Sütlüce Parkı'na gelen vatandaşlar ise "Eskiden yürüyüş yapıyorduk. Şimdi kokudan duramıyoruz. Çocuklarla geldiğimizde mikrop kapar diye korkuyoruz" diye konuştu.

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Silivri’nin çöp suyu Haliç’e boşaltılıyor
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