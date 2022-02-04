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Giriş Tarihi: 4.2.2022 15:30 Son Güncelleme: 4.2.2022 15:42

Şırınga çikolata’ davasına devam edildi!

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
‘Şırınga çikolata’ davasına devam edildi!

İlkokul 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın, şırınga şeklindeki çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu ölmesine ilişkin 8 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Olay sonrası ilk olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Okul müdürü Abdulkadir Pehlivan, müdür yardımcısı Ebubekir Çelik, öğretmenler Ali Osman Doğan, Apaydın Albayrak ile gıda kontrolörleri Fatma Şahin ile Koray Hozantaş hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

ÜRETİCİ FİRMALAR HAKKINDAKİ SUÇ DUYURUSUNUN AKIBETİ BEKLENİYOR

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Köksal ailesinin avukatlarının yanı sıra Keçiören Tarım ve Orman Müdürlüğünde gıda kontrolörü olarak görev yapan sanık Fatma Şahin, Koray Hozantaş ve sanık avukatları katıldı. Mahkeme, sanıkların taleplerini dinlemek üzere Fatma Şahin ve Koray Hozantaş'a söz verdi. Hozantaş, olayın gerçekleştiği okula hayatında ilk defa gittiğini ve özel hijyen noktasında kontrol görevini yapıp gittiğini ifade etti. Şahin ise, Tarım İl Müdürlüğü'nün 81 ile gönderdiği tedbir sorumluluğu yazısının olaydan 2 ay sonra geldiğini beyan etti. Beyanları ve talepleri dinleyen mahkeme, Köksal'ın ölümüne ilişkin ürünün üreticisi olan 2 firma hakkındaki suç duyurusu soruşturmasının sorulmasına ve bu konunun akıbetine göre dosyanın şekilleneceğini kaydederek duruşmayı erteledi.

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‘Şırınga çikolata’ davasına devam edildi!
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