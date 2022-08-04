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Giriş Tarihi: 4.8.2022 10:56

Şişli'de asayiş denetimi

İstanbul Şişli’de gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde suç unsurlarına yönelik geniş çaplı kontrol sağlandı. Şişli’nin bir çok noktasında yapılan denetimler  sonucu bin 100 kişi GBT kontrolünden geçirilirken 7 kişi gözaltına alındı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Şişli’de asayiş denetimi

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan koordinesinde Kuştepe'de bugün de asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Denetim öncesinde polislere kısa bir konuşma yapan Kayhan, asayiş denetimlerini yaparken amaçlarının kimseyi rahatsız etmek olmadığını, Kuştepe'de herkesin suçlu olmadığını ve çok az sayıda kişinin suça karıştığını belirtti.

Kuştepe'nin bazı noktalarında sabit denetim noktası oluşturuldu. Şüpheli görülen otomobiller durduruldu.

Sürücü ve yolcuların GBT kontrolü ve üst araması yapıldı. Bazı polisler de hem yaya olarak, hem de motosikletlerle devriye gezip şüpheli kişileri kontrol etti.

Yapılan denetimde toplam bin 100 kişinin üst araması ve GBT kontrolü yapıldı.

Yoklama kaçağı 4, dolandırıcılıktan aranan 1, uyuşturucu satıcılığından aranan 2 olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.

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Şişli'de asayiş denetimi
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